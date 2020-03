Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Beifahrerin verstarb im Krankenhaus - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pkw kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum

Am Sonntag (08. März) gegen 03:10 Uhr befuhr ein 19jähriger Mann aus Hürth mit seiner 22jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Hürth, die Berrenrather Straße in Richtung Stotzheim. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht, wo die 22jährige Beifahrerin verstarb. Die Berrenrather Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 07:45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (ms)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell