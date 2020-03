Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200306-2: Jugendlicher auf dem Schulweg verletzt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der 17-Jährige wurde beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von einem unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch (04. März) befand sich der 17-Jährige um etwa 07:00 Uhr auf dem Schulweg am Fußgängerüberweg an der Dr.-Tusch-Straße in Höhe der Musikschule. Bei Überqueren stieß ein Auto, welches in Richtung Hauptstraße fuhr, gegen den Schüler. Der Schüler prallte gegen den linken Außenspiegel, der dabei abbrach. Der Autofahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 17-Jährge erlitt leichte Verletzungen, suchte jedoch auch zunächst seine Schule in Hürth auf. Nach Schulschluss informierte er die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.

Das Verkehrskommissariat in Hürth bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum flüchtigen Auto oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

