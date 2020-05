Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Hilflose Person - per Haftbefehl gesucht

Freiburg (ots)

Am Nachmittag kurz vor 16.00 Uhr meldeten am Dienstag, 19.05.2020, mehrere Passanten eine männliche Person, die orientierungslos und ohne Schuhe in der Parkstraße in Titisee umherirre. Der beschriebene Mann konnte schließlich in der Neustädter Straße auf dem Gehweg sitzend vor einer Gaststätte angetroffen werden. Offenkundig stand er unter Alkoholeinwirkung und weiterer nicht näher bekannter Substanzen. Er konnte nicht weiter sich selbst überlassen werden und wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Nach Feststellung seiner Personalien wurde bekannt, dass er ohne festen Wohnsitz und zur Festnahme ausgeschrieben ist. Der 22-jährige Flüchtling wurde nach Richtervorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

RTN/cw

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell