Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Glottertal: Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand

Freiburg (ots)

Ein Gebäudebrand in der Josef-Herbstritt-Straße in Glottertal wurde der Polizei am 20.05.2020 um circa 12.30 Uhr gemeldet. Das Feuer konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand des Wohnhauses wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Zur Brandursache liegen noch keine gesicherten Kenntnisse vor. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein mit Fett gefüllter Kochtopf auf einem Küchenherd das Feuer ausgelöst haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

