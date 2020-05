Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Warnmeldung der Polizei - Betrügerische Handwerker unterwegs

Freiburg (ots)

Freiburg-Stadtgebiet:

In der vergangenen Woche kam es durch Handwerker, die sich als "Stein-und Fassadenreiniger" ausgaben, zu betrügerischen Handlungen. Die angeblichen Fachleute führten die vereinbarten Arbeiten gar nicht oder aber sehr mangelhaft durch; kassieren wollten sie trotzdem. Fataler Weise boten sie ihre Dienste auch noch über eine Prospektbeilage einer namhaften Tageszeitung an. In einem Fall ließen sich die Täter ihre (mangelhafte) Arbeit im Voraus, mit einem mittleren fünfstelligen Betrag, bezahlen; in einem anderen konnte die Auszahlung gerade noch verhindert werden. Weitere Tipps und Informationen unter www.polizei-beratung.de

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell