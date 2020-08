Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Donnerstag (06.08.) ist die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht an der Lotter Straße gerufen worden. Am Ausgang einer Linkskurve kam der Fahrerin eines weißen Toyota Yaris ein dunkler Kombi entgegen. Als die Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zu einem Kontakt der Außenspiegel. Der Spiegel am Toyota wurde dabei beschädigt. Die Höhe des Schadens liegt bei etwa 150 Euro. Der Fahrer des dunklen Kombis fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben könne, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

