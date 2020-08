Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

An der Beethovenstraße ist am Mittwoch (05.08.) ein weißer Kia Picanto beschädigt worden. Die Fahrzeugführerin stellte den Wagen gegen 07.40 Uhr in Höhe der Hausnummern 41-43 ab. Gegen 17.00 Uhr kam sie zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte einen Schaden an der Fahrertür fest. Die Höhe des Schadens liegt bei etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, 05971/938-4215.

