POL-PPWP: Wer hat die Verkehrsinsel beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei im Stadtteil Siegelbach und sucht Zeugen. Gesucht werden Hinweise auf den Verursacher, der am Dienstag in der Erfenbacher Straße in Höhe der Einmündung "Sandäcker" an einer Verkehrsinsel ein Verkehrsschild "umgemäht" hat.

Einem Verkehrsteilnehmer fiel die Beschädigung am Morgen gegen 8.25 Uhr auf und er meldete sie der Polizei.

Die Streife fand vor Ort das abgerissene Schild. Hinweise auf den Verantwortlichen konnten nicht gefunden werden. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte aber ebenfalls beschädigt sein.

Zeugen, die eventuell gesehen haben, wer die Verkehrsinsel überfuhr und beschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

