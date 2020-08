Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Unbekannte schlagen Fahrzeugscheiben ein

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. August) auf der Regenbergastraße die Beifahrerscheibe eines Pakettransporters eingeschlagen. Sie stahlen aus dem Führerhaus das Scangerät. In drei weiteren Fällen konnten die Diebe auf dem ersten Blick keine Beute machen. Sie hatten bei einem in der Nähe geparkten VW, einem Mazda und einem Ford ebenfalls die Scheiben zerstört. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 23:30 Uhr am Dienstagabend und 5:45 Uhr am Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht oder Geräusche gehört haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell