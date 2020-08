Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

Duisburg (ots)

Der Fahrer (19) eines Mercedes Vito ist am Dienstag (19. August, 15 Uhr) beim Rechtsabbiegen von der Mündelheimer in die Schulz-Knaudt-Straße mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen. Der 13-Jährige stürzte zu Boden. Weil der Jugendliche über Schmerzen klagte, ging es für ihn mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Wagen sowie am Fahrrad konnten die Polizisten keine Unfallschäden feststellen.

