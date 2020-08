Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Schutt und Asche durch Containerbrand - Zeugen gesucht

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen (17. August) gegen 7:45 Uhr ein Container mit Papier und Pappe an der Nelkenstraße in Brand geraten. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, blieb nur noch Schutt und Asche über. Hinweise zu Verursachern des Brandes nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

