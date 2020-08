Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Falsche Dachdecker erbeuten Geld

Duisburg (ots)

Weil Dachziegel an ihrem Haus auf der Friedhofstraße locker sein sollen, haben am Montagvormittag (17. August, 11:30 Uhr) zwei falsche Dachdecker einer Seniorin Hilfe angeboten. Um sich sein Bild vom Schadensausmaß zu machen, ließ die 76-Jährige die Männer ins Haus. Als diese nach dem vermeintlichen Einkauf von Materialien nicht zurückkehrten, wurde die Duisburgerin skeptisch und bemerkte, dass ihr Geld fehlte. Die falschen Handwerker sind etwa 40 Jahre alt und 1,73 Meter groß. Einer von ihnen hat eine kräftige Statur, mittellange Haare und war hell gekleidet. Der andere ist schlank, hat braune Haut und hatte dunkle Kleidung an. Die mittellangen schwarzen Haare sind am Hinterkopf rasiert. Die Polizei bittet Anwohner, bei denen die Männer ebenfalls handwerkliche Dienstleistungen angeboten haben, sich beim Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 zu melden. Ebenfalls wichtig für die Ermittlungen sind Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

