POL-DU: Neumühl/Röttgersbach: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Angriffe mit Glasflaschen - Schussabgabe im Krankenhaus

In der Fußgängerzone an der Holtener Straße soll am Montagnachmittag (17. August, 17 Uhr) ein 42-Jähriger mit abgebrochenen Glasflaschen aus bislang noch ungeklärtem Grund auf einen 47-Jährigen eingestochen und diesen am Kopf verletzt haben. Zeugen (34, 43 Jahre) bemerkten den Angriff, überwältigten den Angreifer und riefen die Polizei. Die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte brachten beide Männer in unterschiedliche Krankenhäuser. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei Duisburg hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige heute dem Haftrichter wegen versuchten Mordes vorgeführt.

Im Rahmen der Bewachung des Tatverdächtigen im Evangelischen Krankenhaus an der Fahrner Straße kam es gegen 21:50 Uhr am Montagabend zu einem weiteren Zwischenfall: Der 42-Jährige soll mit zwei abgebrochenen Glasflaschen auf zwei Polizeibeamte losgegangen sein. Nach mehrfacher, erfolgloser Ansprache und dem wirkungslosen Einsatz von Reizgas soll ein 31-jähriger Polizist schließlich einen Schuss abgegeben und so den Angreifer gestoppt haben, der am Bein getroffen wurde. Er wurde sofort behandelt. Es bestand keine Lebensgefahr. Die beiden Beamten und das Krankenhauspersonal blieben unverletzt. Aus Neutralitätsgründen hat jetzt die Düsseldorfer Polizei die Ermittlungen übernommen.

