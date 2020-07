Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Einladung zum Pressetermin: Großer LKW-Kontrolleinsatz an der Autobahn 2

Kreis Unna (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

die Kreispolizeibehörde Unna führt am Mittwoch (15.07.2020) gemeinsam mit dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) sowie dem Zoll umfangreiche LKW-Kontrollen auf dem Parkplatz Kolberg an der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover durch. Zu diesem Schwerpunkteinsatz laden wir Sie ein.

Wenn Sie an diesem Termin teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch bis Montag (13.07.2020) auf der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Unna an.

Treffpunkt ist um 10.00 Uhr auf dem Parkplatz Kolberg, Autobahn 2.

Diese Einladung ist nicht zur redaktionellen Veröffentlichung bestimmt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell