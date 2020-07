Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Rutesheim: Autofahrt endet mit Blutentnahme

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-Jähriger musste sich am Mittwoch, nachdem er gegen 18:45 Uhr in einen Unfall verwickelt war, einer Blutentnahme unterziehen. Der 33-Jährige wollte mit einem Peugeot an der Anschlussstelle Rutesheim auf die BAB 8 in Richtung Karlsruhe auffahren. Als sich der Autofahrer in der Auffahrt befand, fuhr er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich einem vorausfahrenden 50 Jahre alten Porsche-Fahrer auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme stellten hinzugezogene Polizeibeamte bei dem 33-Jährigen ein auffälliges Verhalten fest, weshalb bei ihm ein Drogenvortest durchgeführt wurde, der positiv verlief. Der 33-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Autos blieben trotz Schäden fahrbereit.

