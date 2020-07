Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: VW beschädigt; Ehningen: Feuerwehreinsatz in der Schönbuchstraße

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: VW beschädigt

Ein Sachschaden von rund 800 Euro entstand zwischen Dienstag 06.00 Uhr und Mittwoch 15.30 Uhr an einem VW, der in Holzgerlingen in der Schönaicher Straße auf dem Parkplatz der Tennisanlage abgestellt war. Ein noch unbekannter Täter klemmte eine aufgestellte Betonscheibe, deren Durchmesser etwa 30 cm beträgt und die ein Loch in der Mitte aufweist, unter die hintere Stoßstange des PKW. Hierdurch und beim Entfernen der Scheibe wurde der VW beschädigt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Ehningen: Feuerwehreinsatz in der Schönbuchstraße

Die Freiwillige Feuerwehr Ehningen rückte am Mittwoch gegen 11.40 Uhr in die Schönbuchstraße in Ehningen aus, nachdem auf dem Dach eines Neubaus zu einem Brand gekommen war. Bei Dacharbeiten mit einem Schweißbrenner, die zwei 38- und 31-jährige Dachdecker ausführten, kam es aus Unachtsamkeit zum unkontrollierten Austritt von Gas aus einer Gasflasche. Das Gas strömte aus und entfachte die Schweißflamme. Hierdurch begannen Dachpappe und ein Holzbalken zu brennen. Beim Versuch das Feuer zu löschen, erlitten die beiden Arbeiter Brandverletzungen. Der 31 Jahre alte Dachdecker wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen.

