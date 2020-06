Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zigarettenautomat in Brake aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, den 10. Juni 2020, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 22:35 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Brake auf und entleerten diesen.

Der Zigarettenautomat befand sich vor dem Eingang eines dortigen Restaurants. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-115 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen (643868).

