POL-DEL: Landkreis Oldenburg: "Maskenpflicht" auf Wochenmärkten +++ Mehrere Verstöße in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen stellten auf dem Wochenmarkt in der Wildeshauser Innenstadt am Donnerstag, den 11. Juni 2020, gleich mehrere Verstöße gegen die Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus fest. Insgesamt 15 Personen trugen bei dem Besuch des Wochenmarktes in Wildeshausen keinen Mund-Nasen-Schutz, obwohl dieser Pflicht ist.

Die Personen wurden auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Risiken hingewiesen. Allerdings kann die Missachtung der Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung mit einem Bußgeld in Höhe von 20 Euro geahndet werden.

