Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Prinzhöfte +++ Pkw überschlägt sich

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Harpstedt mit einem Pkw die Simmerhauser Straße in Fahrtrichtung Rundebusch. Beim Befahren einer Rechtskurve kam die 35-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich. Das Fahrzeug kam im Bereich der Berme, auf dem Dach liegend, zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 8.000 Euro.

Die 35-jährige Fahrzeugführerin erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

