Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit Lebendtiertransporter auf der Autobahn 1 im Gemeindebereich Stuhr

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 12. Juni 2020, kam es gegen 01:29 Uhr auf der Autobahn 1, zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener innerhalb der Gemeinde Stuhr, zu einem Verkehrsunfall im Bereich einer Nachtbaustelle. Aufgrund der Nachtbaustelle war der Hauptfahrstreifen des dortigen zweispurigen Bereiches gesperrt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg mit einem Lkw-Gespann den Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Osnabrück. Aus bislang unbekannten Gründen überfuhr der 56-Jährige am Beginn der Nachtbaustelle die dort aufgestellten Baken und kollidierte gegen einen auf den Hauptfahrstreifen abgestellten Sicherungsanhänger. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte das Lkw-Gespann auf den Überholfahrstreifen und anschließend nach rechts durch die Außenschutzplanke in einen Graben, wo das Gespann umstürzte. Es entstand Sachschaden am Lkw-Gespann, am Sicherungsanhänger, der Baustellenabsicherung sowie an der Außenschutzplanke. Zudem verendeten von den 850 geladenen Lebendtieren (Puten) etwa 500. Die übrigen Tiere wurden nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt des Landkreises Diepholz einem nahegelegenen Schlachthof zugeführt.

Der 56-jährige Cloppenburger wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Im Bereich der Unfallstelle kam es aufgrund der Bergungsmaßnahmen sowie der Verladungsmaßnahmen der lebenden und verendeten Tiere zu einer weiterführenden Sperrung des Hauptfahrstreifens. Diese Sperrung dauert aktuell noch an. Die entstandene Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

