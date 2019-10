Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fahrrad in Flammen

Brandstiftung vermutet die Polizei, nachdem am Mittwoch in Geislingen ein Fahrrad brannte.

Ulm

Zeugen rochen den Brand gegen 20 Uhr. Aus einer Tiefgarage in der Liebknechtstraße drang Rauch. Die Zeugen erkannten, dass die Satteltaschen eines Fahrrads brannten. Sie löschten die Flammen schnell mit einem Feuerlöscher. Das Fahrrad war kaputt, auch eine Mülltonne litt leichten Schaden. Bei den ersten Ermittlungen meldete sich ein Zeuge, der schon Tage zuvor verschmortes Plastik gefunden hatte. Ebenfalls in dieser Tiefgarage. Wer den Brand gelegt hat, steht bislang nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei (Hinweistelefon: 07331/93270) dauern an.

