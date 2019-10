Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP) Ochsenhausen/Ebersbach - Einbrecher werden aktiv

Drei Einbrüche in Wohnung wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet.

Ulm (ots)

In Ochsenhausen suchten Einbrecher zwei Häuser in der Nachbarschaft auf. Am späten Nachmittag müssen sie zunächst auf einen Balkon in der Schulstraße geklettert sein. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen ins Haus. Darin fanden sie Geld und Schmuck, womit die Unbekannten flüchteten. In der Gartenstraße wollten Einbrecher eine Terrassentür aufhebeln. Doch die hielt stand. So blieben die Täter ohne Beute.

In der Hardtstraße in Ebersbach versuchte sich ein Einbrecher ebenfalls ein Terrassentür. Das muss auch am späten Mittwochnachmittag gewesen sein. Die Tür war gut gesichert, der Einbruch misslang.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei und hofft auf Hinweise (Tel. 0731/1880). Die Polizei rät, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dass das geht zeigten zwei der drei geschilderten Fälle. Wie man das macht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ochsenhausen und Ebersbach ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Jetzt mit Beginn der dunklen Jahreszeit, steigt die Zahl der Einbrüche erfahrungsgemäß wieder. Die Polizei geht mit verstärkten Streifen und Kontrollen, einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe und intensivierter Spurensicherung dagegen vor. Sie informiert auch regelmäßig auf Messen und Märkten, wie etwa am 2. November in Biberach (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4417900). Daneben gibt die Polizei Tipps im Internet: www.k-einbruch.de. Denn jeder kann selbst etwas tun, um sich zu schützen. Es lohnt sich, sagt die Polizei.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

