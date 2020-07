Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne- Unfallverursacher meldet sich auf der Wache

Werne (ots)

Am 04.07.2020, 08.45 Uhr, berichteten wir über einen Verkehrsunfall am Freitag, 03.07.20, 21.21 Uhr in Werne. Ein Unfallbeteiligter flüchtete zu Fuß (Überschrift der Meldung: POL-UN: Unfallbeteiligter entfernt sich nach Verkehrsunfall zu Fuß). Am Samstagnachmittag erschien ein 28jähriger Mann auf der Polizeiwache Werne. Es handelte sich um einen polnischen Staatsbürger. Ein Bekannter, der für ihn dolmetschte gab an, dass sein Bekannter nach dem Unfall geflüchtet sei, da er kein deutsch spreche und Angst bekommen habe. Ohne sich bei der verletzten Frau entschuldigt zu haben wollte er die Unfallstelle aber nicht verlassen. Da der junge Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben. Das sichergestellte Auto wurde freigegeben und konnte wieder abgeholt werden.

