POL-PPWP: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Ludwig-Waldschmidt-Straße gemeldet worden. Eine junge Frau entdeckte am Morgen die "Bescherung": Ihr Opel Adam war im hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigt.

Die 23-Jährige war sich sicher, dass der Schaden am Abend zuvor, als sie den Pkw abstellte, noch nicht da war. Demnach muss ein unbekannter Autofahrer zwischen 18 und 7.40 Uhr den Opel gerammt haben.

Weil das Fahrzeug gegenüber der Einfahrt zu einem Baumarkt abgestellt war, könnte der Schaden beim Wenden im Zufahrtsbereich oder beim Herausfahren entstanden sein. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Mittwochnachmittag in der Merkurstraße. Zum Glück gab es hier aufmerksame Zeugen, die sich das Kennzeichen merkten und der Polizei meldeten.

Die Zeugen hatten beobachtet, wie kurz nach halb 3 eine Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Merkurstraße beim rückwärts Ausparken gegen einen Pkw in der gegenüberliegenden Parkreihe stieß. Die Frau hatte den Anstoß offenbar selbst bemerkt: Sie hielt an, stieg aus, schaute sich die Beschädigung an - und versuchte sogar noch, den Schaden "wegzuwischen". Anschließend fuhr sie trotzdem - ohne jemanden zu informieren - mit ihrem Mercedes davon. Den beschädigten Peugeot ließ sie mit eingedrückter Stoßstange einfach stehen.

Dank der Zeugen konnte die Halteradresse des Verursacherfahrzeugs ermittelt werden. An dem Mercedes wurden Kratzer an der hinteren Stoßstange festgestellt. Auf die 63-Jährige Fahrerin kommt eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht zu. |cri

