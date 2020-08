Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tote Fische im Bachlauf

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines möglichen Umweltdelikts ermittelt die Kripo in Otterberg. Am Mittwochabend wurde über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass im Bachlauf in Höhe der Stadthalle eine milchig-trübe Flüssigkeit sowie mehrere tote Fische festgestellt wurden.

Bei ersten Überprüfungen vor Ort konnte die "Quelle" der Verunreinigungen nicht ausgemacht werden. Auch ist derzeit noch unklar, ob die milchige Flüssigkeit die Ursache für den Tod der gefundenen Fische war.

Durch die Feuerwehr wurden Gewässerproben entnommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

