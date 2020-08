Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Kaiserslautern (ots)

Von sogenannten "Shoulder Surfern" ist eine Frau aus dem Stadtgebiet ausgetrickst und um ihr Geld gebracht worden. Die Dame meldete sich bei der Polizei, weil ihr bei der Durchsicht ihrer Kontoauszüge die Abbuchung eines größeren Geldbetrages auffiel, den sie sich nicht erklären konnte. Demnach wurde mit ihrer EC-Karte von ihrem Konto Bargeld abgehoben - allerdings war die Karte nach wie vor in ihrem Besitz.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die 88-Jährige Anfang des Monats selbst auf der Bank war, um sich mit ihrer EC-Karte am Geldausgabeautomaten einen kleinen Bargeldbetrag auszahlen zu lassen. Dabei wurde sie allerdings - ohne dass sie es merkte - von zwei unbekannten Männern ausgespäht.

Die Masche der Täter: Einer schlich sich so nah an die Seniorin heran, dass er sie bei der Eingabe ihrer PIN beobachten konnte. Noch bevor der Automat die EC-Karte der Frau wieder ausspuckte, lenkte er die Dame ab und brachte sich unbemerkt in den Besitz der Karte. Er verwickelte die 88-Jährige weiter in ein Gespräch und gab die Karte an seinen Komplizen weiter, der damit sofort Bargeld vom Konto der Frau abhob.

Noch bevor die Dame den Betrug bemerkte, erhielt sie ihre EC-Karte zurück - und entdeckte die unberechtigte Abbuchung erst Tage später auf ihren Kontoauszügen. Die weiteren Ermittlungen nach den Tätern laufen.

Dieses Phänomen der sogenannten "Shoulder Surfer" ist bundesweit bekannt. Bevorzugte Opfer der Betrüger sind lebensältere Menschen. Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann: https://s.rlp.de/ZsQiV

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell