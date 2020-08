Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drei Unfälle im Blechhammerweg

Kaiserslautern (ots)

Mit schweren Verletzungen ist ein Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden. Der 58-jährige Mann war gegen 14.15 Uhr im Blechhammerweg gestürzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war am Fahrrad des Mannes während der Fahrt in einer Kurve der Vorderreifen geplatzt. Dadurch verlor der 58-Jährige die Kontrolle und kam zu Fall. Er zog sich dabei eine schwere Verletzung am Bein zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Fast zur gleichen Zeit kam es an anderer Stelle des Blechhammerwegs zu einem weiteren Unfall. Auslöser des Unfalls war, dass an einem Arbeitsfahrzeug der Marke Holden in Höhe der Einmündung zur Danziger Straße während der Fahrt ein Schlauch platzte. Der Fahrer bemerkte dies zwar sofort und hielt an, konnte aber nicht mehr verhindern, dass eine größere Menge Hydrauliköl über die Fahrbahn lief.

In diesem Moment kam ein Rollerfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Er erkannte das ausgelaufene Öl zu spät, kam ins Schleudern und stürzte. Der 41-Jährige sowie seine Sozia zogen sich Verletzungen an Knie und Fuß zu. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Am Roller entstand Sachschaden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Ölspur.

Keine zwei Stunden später kam es im Blechhammerweg zu einem dritten Unfall - diesmal mit zwei Autos. Ein 58-jähriger Mann, der mit seinem Toyota Yaris aus Richtung Lothringer Dell kam, missachtete an der Einmündung zum Blechhammerweg den Vorrang eines anderen Pkw und prallte ihm frontal in die Seite. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell