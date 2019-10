Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Tankstellenüberfall

Offenburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, überfiel ein maskierter Täter eine Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Bühl. Da sich die Bargeldkasse der Tankstelle nicht öffnen ließ, flüchtete der Täter unter Mitnahme von mehreren Stangen Zigaretten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter war ca. 170 cm groß und komplett schwarz gekleidet. Zur Maskierung hatte er ein dunkles Tuch vor das Gesicht gezogen, weiter führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst des hiesigen Polizeipräsidiums unter der Rufnummer 0781 21 2820 in Verbindung zu setzen.

