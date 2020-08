Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Terrassentür aufgehebelt

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben sich am frühen Morgen in Mehlingen gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Die Tatzeit liegt zwischen 5.45 und 8.40 Uhr.

Die Bewohnerin des Anwesens am westlichen Ortsrand berichtete der Polizei, dass noch alles in Ordnung war, als sie ihr Haus gegen 5.45 Uhr verließ. Als sie aber drei Stunden später zurückkehrte, fand sie die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen vor. Sämtliche Räume waren offensichtlich durchsucht worden. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge aber nichts mit. Zurück blieb der Schaden an der aufgebrochenen Tür.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum eventuell verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Mehlingen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern aufzunehmen. |cri

