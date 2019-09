Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kind von Auto erfasst

Hattingen (ots)

Am Donnerstagmittag wollte eine 48-jährige Frau aus Wetter mit ihrem Sharan von der Straße Pottacker auf die Nordstraße fahren. Im Einmündungsbereich stieß sie mit einem 11-jährigen Jungen aus Hattingen zusammen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Nordstraße in Richtung Holthausen fuhr und die Fahrbahn der Straße Pottacker ohne anzuhalten überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der Junge leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell