Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Martin-Luther-Straße

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Auffahrunfall auf der Martin-Luther-Straße ein 73-jähriger Mann aus Wuppertal leicht verletzt. Ein 59-jähriger Schwelmer fuhr mit seinem Lkw auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Kreisstraße. An einer Rotlicht zeigenden Ampel bemerkte er den dort stehenden BMW des Wuppertalers zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der BMW-Fahrer und er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

