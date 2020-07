Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Grundschule in Altenhagen

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in eine Grundschule in der Fraunhoferstraße in Altenhagen ein. Einem Mitarbeiter der Schule fiel am Montagmorgen (06.07.2020) die beschädigte Haupteingangstür der Schule auf. Offensichtlich sind die unbekannten Täter über die Tür in das Gebäude gelangt. Inwieweit etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02331 - 986 2066. (ts)

