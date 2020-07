Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrer bei Unfall am Wasserlosen Tal verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 06.07.2020, kam es zu einem Unfall an der Straße Wasserloses Tal. Diese fuhr nach bisherigen Ermittlungen ein 59-Jähriger auf seinem Pedelec gegen 09:00 Uhr hinab. Von hinten näherte sich eine 38-Jährige in ihrem Renault. Sie überholte den Pedelec-Fahrer und bog kurz darauf nach rechts in ein Grundstück ein. Dabei touchierte sie den 59-Jährigen auf seinem Fahrzeug, der noch zu bremsen versuchte, jedoch dennoch zu Fall kam. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. Die Polizei rät, insbesondere bei motorisierten Fahrrädern Vorsicht walten zu lassen, da deren Geschwindigkeiten oft falsch eingeschätzt werden. (sh)

