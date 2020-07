Polizei Hagen

POL-HA: Frau aus Halden wird Opfer häuslicher Gewalt

Hagen (ots)

Am Freitag, 03. Juli, verständigte eine Frau gegen 23:45 Uhr die Polizei, nachdem sie Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Sie gab an, dass ihr 27-jähriger Ehemann alkoholisiert in die gemeinsame Wohnung gekommen sei. Das Paar aus Halden geriet in Streit - im weiteren Verlauf griff der Mann seine Ehefrau körperlich an und zerstörte ihr Mobiltelefon. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei verwies den 27-Jährigen der Wohnung und sprach ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell