Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin angefahren

Papenburg (ots)

Heute gegen 08:00 Uhr kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer 15-jährigen Jugendlichen. Demnach befuhr die 15-jährige Papenburgerin den Fahrradweg entlang der Friederikenstraße aus Richtung Aschendorf kommend in Richtung Papenburg. An der Einmündung Rheiderlandstraße/ Friederikenstraße wurde sie beim Überqueren der Einmündung von einem Pkw erfasst, welcher von der Rheiderlandstraße kam und ohne zu Bremsen nach rechts auf die Friederikenstraße in Richtung Aschendorf abbog. Die 15-jährige Radfahrerin stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich evtl. um einen dunkelgrünen Mercedes gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. zu dem Verursacher machen können, werden dringend gebeten sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

