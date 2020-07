Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzen

Hagen (ots)

Am Freitag, 03.07.2020, kam es zu einem Unfall auf der Boeler Straße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren dort ein BMW, ein Honda und ein Toyota in Richtung Hagener Straße entlang. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Stop-and-Go der Fahrzeuge auf der Boeler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte der 30-jährige Fahrer des BMW nicht, dass die vorausfahrende 44-jährige Toyota-Fahrerin bremste. Der Unfall war so stark, dass er ihr Fahrzeug auf den Honda einer 27-Jährigen schob. Beide Frauen verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 5.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell