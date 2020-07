Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Radfahrer mit mutmaßlichem Diebesgut unterwegs

Hagen (ots)

Am Dienstag, 07.07.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:40 Uhr durch die Wortherbruchstraße. Dort fiel ihnen ein Fahrradfahrer zunächst auf, da er im Dunklen vollkommen ohne Beleuchtung fuhr. Kurz darauf setzten erste Fahrauffälligkeiten ein. Der Mann fuhr in starken Schlangenlinien. Die Polizisten hielten den 40-Jährigen an. Ein Alkoholtest zeigte kurze Zeit später einen Wert von 1,6 Promille an. Seltsam erschien den Beamten während der Kontrolle auch ein Sack voller Pfandflaschen, den der Hagener bei sich trug. Der Betrunkene wollte sich nicht zu dessen Herkunft äußern. Die Beamten konnten jedoch ermitteln, dass die Flaschen vermutlich zu einem nahegelegenen Supermarkt gehörten. Dem 40-Jährigen wurde wenig später eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten legten eine Anzeige wegen Trunkenheit in Verkehr und Diebstahl vor. (sh)

