Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei such Mercedes

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, gegen 02:45 Uhr kam es an der Baustelle an der Berliner Straße zu einem Unfall. Ein 27jähriger Mann aus Langenberg war mit seinem Opel in der Baustelle aus Richtung Erwitte kommend unterwegs. Am Baustellenende kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Das Auto kollidierte mit einer Warnbake. Diese wurde dadurch in den Gegenverkehr geschleudert und beschädigte den entgegenkommenden Opel. Das unbekannte Auto setzte seine Fahrt einfach fort. Der Geschädigte Autofahrer glaubt einen Mercedes mit V8 Motor erkannt zu haben. Der Schaden an seinem Opel wird auf etwa 3000,- EUR geschätzt. Das flüchtige Auto muss eine Beschädigung vorne links von der Warnbake aufweisen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

