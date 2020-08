Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Faustschlag gegen Detektiv

Duisburg (ots)

Um mit der Beute zu flüchten, hat ein Dieb am Dienstag (18. August, 14:45 Uhr) dem Ladendetektiv (44) einer Drogerie am August-Bebel-Platz mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend rannte der 35-Jährige in Richtung Stockholmer Straße. Dort allerdings warteten bereits die alarmierten Polizisten auf ihn. Sie brachten den Duisburger zu Boden und legten ihm Handschellen an. Der Mann gestand den Diebstahl sofort. Die Tasche mit der gestohlenen Wimperntusche und den Rasierern hatte er bei der Flucht weggeworfen. Der Detektiv sowie die Beamten gingen seinen Fluchtweg ab und fanden die Beute. Der 35-Jährige durfte mit einer Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls im Gepäck wieder nach Hause gehen. Der Detektiv wurde durch den Faustschlag leicht verletzt.

