POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Bottrop:

Aus einem Tresor in einem Jugendtreff an der Beckstraße haben Unbekannte am Donnerstag Geld gestohlen. Die Täter hatten vorher eine Schublade aufgebrochen und den Schlüssel gestohlen.

Bei einem Einbruch in eine Wäscherei nahmen Einbrecher in der Nacht zu Freitag Werkzeuge und Bargeld mit. Die Täter hatten die Tür aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Geschäft an der Gildestraße verschafft.

Herten:

Eine Wohnung an der Hofstraße wurde am Donnerstag vormittags Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter brachen ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Sie nahmen Schmuck, Bargeld und einen Lautsprecher mit Sprachsteuerung mit.

Recklinghausen:

Mit Schmuck, Bargeld und einem Tablet flüchteten Einbrecher, die Am Quellberg in eine Wohnung eingedrungen sind. Die Tür wurde am Donnerstag in der Mittagszeit aufgebrochen. Die Einbrecher entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Aus einer anderen Wohnung an der Straße Am Quellberg nahmen Einbrecher ein Handy und einen CD-Player mit. Auch hier war die Wohnungstür am Donnerstag in der Mittagszeit aufgehebelt worden und die Täter hatten sich so Zutritt verschafft.

In der Nacht zu Freitag wurde an der Hochlarmarkstraße ein Kiosk aufgebrochen. Die Täter brachen durch die Scheibe in den Kiosk ein und nahmen Tabakwaren mit.

