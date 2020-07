Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Quad vom Oerweg gestohlen

Recklinghausen (ots)

Ein schwarzes Quad der Marke TGB Blade 600 wurde in der Nacht zu Freitag vom Oerweg gestohlen. Das Quad war am Straßenrand geparkt und war am Freitagmorgen verschwunden.

