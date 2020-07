Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Räder von 17 Neuwagen gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte an der Herner Straße insgesamt 17 Neuwagen auf dem Gelände eines Autohändlers aufgebockt und über 60 Räder abmontiert. Die meisten Autos standen im Hinterhof des Firmengeländes. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

