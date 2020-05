POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Osterburken: Rottweiler beißt Yorkshire-Terrier

Ein freilaufender Rottweiler hat am Freitagabend in Osterburken einen Yorkshire-Terrier angegriffen und schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrer Familie und ihrem Yorkshire-Terrier nahe des Osterburkener Sportplatzes unterwegs. Auf dem Parkplatz begegneten sie dem Rottweiler samt Herrchen. Der nicht angeleinte Rottweiler biss den Yorkshire-Terrier und verletzte diesen dabei so schwer, dass er in die Tierklinik gebracht werden musste. Die Polizeihundeführerstaffel prüft nun, ob Verstöße vorliegen.

Buchen: Mit Auto in Gartenzaun

Vermutlich das Gas und die Bremse verwechselt hat eine 63-Jährige am Dienstagmorgen in Buchen, als sie mit ihrem Seat Altea in einen Gartenzaun fuhr. Die Frau wollte gegen 6.40 Uhr an einem geparkten Auto in der Präsident-Wittemann-Straße vorbeifahren. Stattdessen fuhr die Seat-Lenkerin in einen Gartenzaun und beschädigte Diesen, sowie einen im Hof dahinterstehenden Seat Leon. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

