Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Exhibitionist belästigt Joggerin

Eine unangenehme Begegnung hatte eine Joggerin am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, auf dem Radweg zwischen Mosbach und der Zieglers Mühle vor Neckarburken. Die Frau lief in Richtung Zieglers Mühle, als plötzlich ein Mann, der auf einer Sitzbank saß, rund 100 Meter vor ihr aufstand und sein Geschlechtsteil entblößte. Die Joggerin verständigte kurze Zeit später die Polizei, die den Exhibitionisten trotz intensiver Fahndung nicht antreffen konnte. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die den Mann möglichwiese ebenfalls gesehen haben oder verdächtige Wahrnehmungen auf dem Radweg oder in der Nähe des Tatorts gemacht haben. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - circa 18 bis 20 Jahre alt - rund 1,60 - 1,75 Meter groß - dunkelbraune, rund 3 cm lange Haare - kräftige Statur - bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem dunklen Oberteil und Turnschuhen Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090.

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 2.000 Euro entstanden bei einem Unfall am Montagmorgen, zwischen 7.45 und 9.15 Uhr in der Tiefgarage des Badischen Hofs in der Mosbacher Straße in Neckarelz. Ein Skoda-Fahrer hatte seinen Wagen des Typs Superb für anderthalb Stunden dort abgestellt und bemerkte bei seiner Rückkehr einen erheblichen Schaden an der hinteren Türe der Beifahrerseite. Vermutlich hatte eine unbekannte Person den Schaden mit ihrem Fahrzeug verursacht und war anschließend davongefahren, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

