POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Unfall auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in Tauberbischofsheim sind am Montagnachmittag ein Ford Fusion und ein VW Polo zusammengestoßen. Gegen 16.20 Uhr parkten der 78-jährige Ford-Fahrer und die 57-jährige Polo-Lenkerin aus Parklücken gleichzeitig rückwärts aus. Über den genauen Unfallhergang waren sich der Mann und die Frau nicht einig. Die Polizei sucht daher Zeugen, die den Unfall auf dem Parkplatz in der Pestalozziallee beobachten konnten. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Erneut Schrauben auf Bundesstraße im Laudauer Dreieck

Unbekannte haben erneut auf der B290 zwischen dem Laudauer Dreieck und der Abzweigung Marbach an zwei Stellen Schrauben auf der Fahrbahn verteilt. Besonders für Motorrad- und andere Zweiradfahrer, aber auch für PKW und LKW, stellen Schrauben auf der Fahrbahn eine große Gefahr dar. Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, konnten die Schrauben auf der B290 in Fahrtrichtung Lauda entdeckt und entfernt werden. Wer den oder die Täter gesehen hat, oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden. Personen die die B290 am Montag vor 13 Uhr befahren haben, werden gebeten, ihre Reifen auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen und sich, sollten sie einen Schaden haben, ebenfalls zu melden.

Wertheim: Einbruch in Baucontainer

Vermutlich über ein gekipptes Fenster sind Unbekannte über das vergangene lange Wochenende in einen Baucontainer auf einer Baustelle in Wertheim eingebrochen. Die Einbrecher waren im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag in den Container im Hymerring eingestiegen. Dabei entwendeten sie unter anderem Arbeitskleidung, Werkzeug und leerten den Kühlschrank komplett. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

