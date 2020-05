POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld: Fahrräder aus Garage gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag zwei E-Bikes aus einer Garage in Bretzfeld-Scheppach gestohlen. Auf der Rückseite der Garage haben die Täter das Fenster aufgehebelt und sind so in das Innere gelangt. Die Fahrräder wurden vermutlich über das Fenster herausgeschafft. Der entstandene Schaden am Fenster und der Wert der entwendeten E-Bikes beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Da das Fenster der Garage auf einen bei Spaziergängern sehr beliebten Feldweg zeigt, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Einbruch beobachten konnte oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefonnummer 07946 940010, zu melden.

Waldenburg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf einem Schaden von etwa 1.000 Euro bleibt eine 43-Jährige sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht gefunden werden. Die Frau hatte ihren Ford Focus am Montag auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in Waldenburg abgestellt. Im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 13.15 Uhr touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Focus an der Stoßstange auf der Beifahrerseite auf dem Parkplatz im Fichtenweg. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich bei der 43-Jährigen oder der Polizei zu melden. Wer den Unfall beobachten konnte oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Künzelsau: Unfall auf Bundesstraße

Auf der Bundesstraße bei Künzelsau-Nagelsberg kollidierten am Montagnachmittag ein BMW und ein VW. Eine 35-Jährige befuhr gegen 16 Uhr mit ihrem BMW die Landstraße von Ingelfingen kommend und bog in die B19 in Richtung Ingelfingen ein. Im Einmündungsbereich stieß der BMW mit einem auf der Bundesstraße in Künzelsau fahrenden Passat eines 24-Jährigen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

