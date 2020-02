Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Polizei sucht zwei Zeugen eines Diebstahls; Vaihingen an der Enz: Polizei erwischt Exhibitionist; Kirchheim am Neckar: 77-Jähriger wird Opfer eines Trickdiebs

Ludwigsburg (ots)

Erligheim: Polizei sucht zwei Zeugen eines Diebstahls

Die Polizei sucht eine circa 70 Jahre alte Frau und einen circa 30 Jahre alten Mann, die am Samstag gegen 22:00 Uhr in Erligheim in der Löchgauer Straße einen Diebstahl beobachtet haben könnten. Ein 18-Jähriger saß in der Löchgauer Straße an der Bushaltestelle für die Fahrtrichtung Bönnigheim und hatte seinen Rucksack vor sich auf den Boden gestellt, als zwei bislang unbekannte männliche Täter sich den Rucksack unvermittelt griffen und wegrannten. Der 18-Jährige sei den Tätern noch ein Stück hinterhergelaufen, konnte sie aber nicht mehr einholen. Die beiden Zeugen sollen sich an der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite mit Blick auf den jungen Mann aufgehalten und somit das Geschehen beobachtet haben. Die Polizei bittet diese Zeugen sich unter Tel. 07143 22414 beim Polizeiposten Bönnigheim zu melden.

Vaihingen an der Enz: Polizei erwischt Exhibitionist

Ein 30-Jähriger entblößte sich gegenüber einer 29-jährigen Frau am Dienstag gegen 11:20 Uhr in Vaihingen an der Enz in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Der Tatverdächtige war der Frau zuvor schon aufgrund seines Verhaltens auf dem Parkplatz aufgefallen, als sie gerade ein Geschäft verließ und ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug lud. Danach begab sie sich in ein weiteres Geschäft und bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass der Mann sein Fahrzeug umgeparkt hatte, so dass die beiden Fahrzeuge mit den Motorhauben zu einander standen. Als die 29-Jährige in ihren Wagen stieg, bemerkte sie, dass der Mann ausgestiegen war und an seinem Glied manipulierte. Die Frau verständigte die Polizei, die schnell reagierte und den Mann noch im Bereich des Parkplatzes stellen konnte. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kirchheim am Neckar: 77-Jähriger wird Opfer eines Trickdiebs

Ein Trickdieb schlug am Dienstag gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kirchheim am Neckar in der May-Eyth-Straße zu. Ein 77-Jähriger wurde von dem Täter zunächst bei den Einkaufswägen angesprochen, ob dieser ihm Kleingeld wechseln könnte. Der Senior lehnte dies ab und setzte sich in seinen in der Nähe geparkten Wagen. Daraufhin folgte der Täter ihm, öffnete ungefragt die Beifahrertür und legte dem 77-Jährigen mehrere Cent-Stücke in die Hand. Dieser gab dem Unbekannten die Geldstücke gleich wieder zurück. Als der Täter dann vom Parkplatz verschwand, stellte der Senior fest, dass sein wertvolles Armband fehlte. Vermutlich hatte ihm der Täter es im Fahrzeug unbemerkt vom Handgelenk gezogen. Der Täter wird als circa 30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und von korpulenter Figur mit dunklem Teint beschrieben. Der Unbekannte sprach hochdeutsch ohne Akzent, hatte schwarzes kurzes Haar, das stellenweise licht war. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07143 891060 entgegen.

