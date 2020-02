Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Nach Unfall bei Abrissarbeiten sucht die Polizei Zeugen; Sindelfingen: Werbestand beschädigt; Leonberg: Verschmorter Wasserkocher löste Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Nach Unfall bei Abrissarbeiten sucht die Polizei Zeugen

Nachdem es am Montag gegen 14.25 Uhr bei Abrissarbeiten an einem Gebäude in der Römerstraße zu einem Arbeitsunfall gekommen war, sucht die Polizei in Leonberg noch Zeugen. Wie wir berichteten, war mit einem Bagger am Gebäude eines ehemaligen Möbelhauses an einem Treppenpodest gearbeitet worden, als dieses plötzlich nach unten wegklappte und zwei jeweils etwa 20 Tonnen schwere und circa 15 x 3 Meter große Plattenwände in Richtung Straße stürzten. Dies hatte zur Folge, dass zwei Fahnenmasten umknickten und auf der Römerstraße stadteinwärts fahrende VW Golf beschädigten. Die Fahrer dieser Fahrzeuge wurden leicht verletzt bzw. erlitten einen Schock.

Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Sindelfingen: Werbestand beschädigt

Am Dienstag gegen 12:45 Uhr war eine etwa sechsköpfige Gruppe junger Erwachsener auf der Feldbergstraße unterwegs. Als die Gruppe den Werbestand einer Rettungsorganisation passierte, wurde der 64-jährige Standbetreiber von einem etwa 20-jährigen Mann gegen seinen Stand geschubst, der daraufhin in sich zusammenfiel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Personengruppe machte sich anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

Leonberg: Verschmorter Wasserkocher löste Feuerwehreinsatz aus

Ein auf einer eingeschalteten Herdplatte verschmorter Wasserkocher hat am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr in einem Seniorenheim in der Seestraße für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie sich herausstellte, hatte eine Anwohnerin neben dem Wasserkocher auch die Herdplatte eingeschaltet und der Rauch des verschmorenden Geräts löste die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort, konnte sich aber auf die Belüftung des Objekts beschränken, da es noch nicht zu einem Brand gekommen war. Die Anwohnerin wurde durch Angehörige des Rettungsdienstes untersucht, war aber unverletzt geblieben. Nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

