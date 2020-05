Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 46 - Düsseldorf - Polizei zieht Raser aus dem Verkehr - Führerscheine beschlagnahmt - Anzeige

Freitag, 1. Mai 2020, 16.55 Uhr

Zwei Männer stehen im Verdacht sich am Freitagnachmittag auf der A 46 bei Düsseldorf ein illegales Autorennen geliefert zu haben. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

Gegen 16.55 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens zwei Pkw, die an der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk nacheinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die A 46 in Richtung Wuppertal auffuhren. Die Fahrer lenkten ihre Pkw (Audi TT-S und VW Golf GTI) teilweise über den Standstreifen und überholten mindestens ein weiteres Auto verbotswidrig rechts. Dann gaben beide Fahrer Vollgas und beschleunigten die Wagen unter erheblicher Geräuschentwicklung. Es gelang den Polizisten die beiden hochmotorisierten Pkw an der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller einzuholen und anzuhalten. Sie kontrollierten die beiden Männer (25 Jahre aus Erkrath und 27 Jahre aus Düsseldorf) und beschlagnahmten ihre Führerscheine. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

