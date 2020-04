Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Roller entwendet und weitere Straftaten begangen? Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Donnerstag, den 02.04.2020, wurde ein Motorroller im Wert von 1.500 Euro in der Alten Landstraße durch einen oder mehrere unbekannte Täter entwendet. Nur wenige Tage später wurden Zeugen auf den abgestellten und mittlerweile schrottreifen Roller im Bereich Wienheim-West aufmerksam und informierten die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um den entwendeten Motorroller handelte, der allerdings mit Klebeband und Sprühfarbe "bearbeitet" wurde (siehe Bild). Dem nicht genug wurden neben dem Kennzeichen auch diverse Fahrzeugteile abgeschraubt. Als Beamte des Polizeireviers Weinheim am 09.04.2020 zu einem Einbruch in eine Gartenhütte im Gewann Busenbruch gerufen wurden, stellten diese bei der anschließenden Spurensicherung auch die fehlenden Teile des Motorrollers sicher. Die Ermittler gehen daher von einem Zusammenhang der Taten aus und suchen nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung im Zusammenhang mit den abgebildeten Motorroller und/oder dem Regenponcho gemacht haben oder Hinweise zu Geschehnissen geben können.

Bild 1: sichergestellter Motorroller Bild 2: Regenponcho der zur Abdeckung des Rollers genutzt wurde

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell